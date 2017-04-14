Суд арештував 415 об'єктів нерухомості у справі щодо розтрат екс-керівництвом ПриватБанку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Печерський районний суд Києва арештував 415 обєктів нерухомості, які належать ТОВ “ПриватОфіс” в рамках кримінального провадження щодо колишнього керівництва КБ “ПриватБанк”, яке підозрюють у розтраті більше 372 млн грн коштів фінустанови. Відповідна ухвала суду опублікована у Єдиному реєстрі судових рішень, передає УНН.
"Клопотання слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Лало В.В. про арешт майна — задовольнити. Накласти арешт на нерухоме майно, яке знаходиться у власності ТОВ "ПриватОфіс",- йдеться в ухвалі суду.
Зокрема, Печерський суд наклав арешт на 415 об’єктів нерухомого майна.
“Досудовим слідством (встановлено — ред.), що колишнім керівництвом КБ “ПриватБанк” в період рефінансування Національним банком України (надалі-НБУ) надавались кредити юридичним особам, які визначені НБУ як пов’язані особи, на заздалегідь невигідних умовах для банку, що призвело до заборгованості юридичних осіб перед банком на суму понад 372 786 481 грн", - зазначено в обґрунтуванні клопотання слідчого.
Так, між Науково-виробничим товариством з обмеженою відповідальністю “ОКЕАНМАШ”, ТОВ “ТАЙЛОН”“, ТОВ “ЕЛ ТІ ГРУП”, ТОВ “АГЕНЦІЯ НОВИЙ СВІТ”, ТОВ “ФРІЛАЙН”, ТОВ “ЗЕРНОПОСТАВКА-М”, ТОВ КАНДЕЛЛА“, ТОВ “ОПФ”, ТОВ “ЕЛАРА”, ТОВ “КОМУНАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОМІВ” та ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” укладено договір, предметом якого є надання вказаними Товариствами в заставу корпоративних прав, в забезпечення виконання забов’язань виступає ТОВ “ПРИВАТОФИС” перед ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”.
"В якості застав за всіма позиками були надані частки корпоративних прав на пов’язаних між собою компаній, але доля жодної частки не перевищувала 25 % та більшість кредитів були надані на умовах погашення тіла та відсотків наприкінці строку, за відсотковою ставкою 9 % річних, при середній вартості ресурсів 17 %",- зазначено в обґрунтуванні.
“Таким чином, колишні посадові особи КБ “Приватбанк” у співучасті зі службовими особами ТОВ “ПриватОфіс”, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог законодавства України, діючи умисно та достовірно знаючи про існуючі заборони проведення активних операцій з пов’язаними з банком особами, в період надання траншів рефінансування від НБУ, надавали кредитні кошти ТОВ “ПриватОфіс” на заздалегідь невигідних економічних умовах для банку, без забезпечення кредитів заставним майном ТОВ “ПриватОфіс” вказаних суб’єктів господарювання, тим самим здійснювали розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах", - зазначив слідчий в ході засідання.
Як повідомляв УНН, перед націоналізацією з ПриватБанку за шахрайською схемою було виведено 16 млрд грн.