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Субсидии в этом году будут недофинансированы на 8 млрд грн – экономист

Киев • УНН

 • 15397 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. На субсидии в этом году правительство выделит на 8 млрд грн меньше, чем изначально было заложено в бюджете на текущий год. Такое мнение озвучил экономический эксперт Виктор Скаршевский в комментарии корреспонденту УНН.

Субсидии в этом году будут недофинансированы на 8 млрд грн – экономист

"По субсидиям будет недофинансирование – на 8-9 млрд грн относительно планов, которые были заложены в закон о бюджете на 2019 год", - отметил экономист.

По его словам, так, еще в мае при правительстве Владимира Гройсмана было принято решение сократить финансирование субсидий с 55 до 47 млрд грн.

При этом, он добавил, что правительство планирует ужесточить доступ населения к субсидиям, а также рассчитывает на существенное увеличение доходов населения и сокращение стоимости природного газа.

Напомним, правительство усовершенствовало механизм предоставления жилищных субсидий населению в денежной форме, который введен в марте текущего года.

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