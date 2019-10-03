Субсидии в этом году будут недофинансированы на 8 млрд грн – экономист
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. На субсидии в этом году правительство выделит на 8 млрд грн меньше, чем изначально было заложено в бюджете на текущий год. Такое мнение озвучил экономический эксперт Виктор Скаршевский в комментарии корреспонденту УНН.
"По субсидиям будет недофинансирование – на 8-9 млрд грн относительно планов, которые были заложены в закон о бюджете на 2019 год", - отметил экономист.
По его словам, так, еще в мае при правительстве Владимира Гройсмана было принято решение сократить финансирование субсидий с 55 до 47 млрд грн.
При этом, он добавил, что правительство планирует ужесточить доступ населения к субсидиям, а также рассчитывает на существенное увеличение доходов населения и сокращение стоимости природного газа.
Напомним, правительство усовершенствовало механизм предоставления жилищных субсидий населению в денежной форме, который введен в марте текущего года.