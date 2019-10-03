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Субсидії у цьому році будуть недофінансовані на 8 млрд грн – економіст

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. На субсидії в цьому році уряд виділить на 8 млрд грн менше, ніж спочатку було закладено в бюджеті на поточний рік. Таку думку озвучив економічний експерт Віктор Скаршевський у коментарі кореспонденту УНН.

Субсидії у цьому році будуть недофінансовані на 8 млрд грн – економіст

"По субсидіях буде недофінансування - на 8-9 млрд грн щодо планів, які були закладені в закон про бюджет на 2019 рік", - зазначив економіст.

За його словами, так, ще у травні при уряді Володимира Гройсмана було прийнято рішення скоротити фінансування субсидій з 55 до 47 млрд грн.

При цьому, він додав, що уряд планує посилити доступ населення до субсидій, а також розраховує на істотне збільшення доходів населення і скорочення вартості природного газу.

Нагадаємо, уряд вдосконалив механізм надання житлових субсидій населенню у грошовій формі, який введений у березні поточного року.

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