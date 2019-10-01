Субсидии украинцам отныне будут предоставлять по-новому
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Правительство усовершенствовало механизм предоставления жилищных субсидий населению в денежной форме, который введен в марте текущего года. Соответствующее постановление №807 принято на заседании правительства 14 августа, и оно вступает в силу 1 октября, передает УНН.
Им Кабмин принял решение передать функцию выплаты жилищных субсидий получателям с центрального уровня на местный.
Таким образом, уверены в правительстве, получатели субсидии самостоятельно будут выбирать, куда им будут перечисляться средства государственной помощи. Такой же принцип выплаты предполагается применить и к порядку предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме.
Соответствующие изменения вводятся с 1 октября 2019 года.
Напомним, в Украине на 7% стало больше получателей субсидий.