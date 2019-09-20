В Україні на 7% побільшало отримувачів субсидій
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. У січні-серпні 2019 року субсидії призначено 3,16 млн домогосподарств, що на 7,2% більше, ніж у відповідному періоді минулого року, передає УНН з посиланням на дані Держстатистики.
"З початку 2019 року призначено субсидії 3 млн 159,9 тис. домогосподарств. Порівняно з відповідним періодом 2018 року кількість таких домогосподарств збільшилась на 7,2%", - вказали у Держстаті.
Загалом у січні-серпні 2019 року за субсидіями на оплату ЖКП звернулось 2 млн 485,9 тис. домогосподарств, що на 41,4% менше, ніж у січні-серпні минулого року.
Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні-серпні цього року становила 963,8 млн грн, у відповідному періоді 2018 року – 761,1 млн грн.
У серпні 2019 року субсидії на оплату ЖКП отримували 2 млн 274,0 тис. домогосподарств. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у серпні збільшився порівняно з відповідним періодом 2018 року на 46,9% і становив 141,8 грн.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, у Мінсоцполітики заявили, що у Бюджеті-2020 грошей на субсидії достатньо.