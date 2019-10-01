Субсидії українцям відсьогодні надаватимуть по-новому
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Уряд вдосконалив механізм надання житлових субсидій населенню у грошовій формі, який запроваджено у березні поточного року. Відповідну постанову №807 ухвалено на засіданні уряду 14 серпня, і вона набуває чинності 1 жовтня, передає УНН.
Нею Кабмін ухвалив рішення передати функцію виплати житлової субсидії отримувачам з центрального рівня на місцевий.
Таким чином, упевнені в уряді, одержувачі субсидії самостійно обиратимуть, куди їм перераховуватимуться кошти державної допомоги. Такий же принцип виплати передбачається застосувати і до порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у готівковій формі.
Відповідні зміни запроваджуються з 1 жовтня 2019 року.
Нагадаємо, в Україні на 7% побільшало отримувачів субсидій.