Subaru переведет все свои модели на электричество
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Японский производитель не намерен делать ставку на создание абсолютно нового автомобиля, передает УНН со ссылкой на официальный сайт компании.
Компания Subaru планирует сделать электрические версии каждой модели. Об этом сказал глава японского автопроизводителя Ясуюки Йосинагу.
"Если для клиента в линейке Subaru уже есть привлекательная модель, но он ее не может приобрести за того, что в Пекине, например, ему разрешено покупать только электромобили, то покупатель пойдет", - пояснил Я.Йосинагу.
По его словам, создание электрических версий каждой модели Subaru позволит избежать потери клиента и даст клиенту возможность купить желаемый автомобиль. Создание отдельного суббренда для электромобилей в Subaru не планируют.