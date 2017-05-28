Subaru переведет все свои модели на электричество

Компания Subaru планирует сделать электрические версии каждой модели. Об этом сказал глава японского автопроизводителя Ясуюки Йосинагу.

"Если для клиента в линейке Subaru уже есть привлекательная модель, но он ее не может приобрести за того, что в Пекине, например, ему разрешено покупать только электромобили, то покупатель пойдет", - пояснил Я.Йосинагу.

По его словам, создание электрических версий каждой модели Subaru позволит избежать потери клиента и даст клиенту возможность купить желаемый автомобиль. Создание отдельного суббренда для электромобилей в Subaru не планируют.