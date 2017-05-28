Subaru переведе всі свої моделі на електрику
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Японський виробник не має наміру робити ставку на створення абсолютно нового автомобіля, передає УНН з посиланням на офіційний сайт компанії.
Компанія Subaru планує зробити електричні версії кожної моделі. Про це сказав глава японського автовиробника Ясуюкі Йосінагу.
"Якщо для клієнта в лінійці Subaru вже є приваблива модель, але він її не може придбати через те, що в Пекіні, наприклад, йому дозволено купувати лише електромобілі, то покупець піде", - пояснив Я.Йосінагу.
За його словами, створення електричних версій кожної моделі Subaru дозволить уникнути втрати клієнта і дасть клієнту можливість купити бажаний автомобіль. Створення окремого суббренда для електромобілів в Subaru не планують.