Создана комиссия по расследованию причин возникновения пожара на Ровенской АЭС

"Создана комиссия по расследованию причин нарушения", - говорится в сообщении.

Отмечается, радиационное состояние на площадке "Ровенской АЭС" без изменений, физическая защита находится в штатном режиме.

При разгрузке и остановке энергоблока замечаний к работе персонала, защит, блокировок и автоматических регуляторов не зафиксировано.

Напомним, в Ровенской АЭС в понедельник вечером произошло возгорание трансформатора.



