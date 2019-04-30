Создана комиссия по расследованию причин возникновения пожара на Ровенской АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Создана комиссия по расследованию причин возникновения пожара на Ровенской АЭС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.
"Создана комиссия по расследованию причин нарушения", - говорится в сообщении.
Отмечается, радиационное состояние на площадке "Ровенской АЭС" без изменений, физическая защита находится в штатном режиме.
При разгрузке и остановке энергоблока замечаний к работе персонала, защит, блокировок и автоматических регуляторов не зафиксировано.
Напомним, в Ровенской АЭС в понедельник вечером произошло возгорание трансформатора.