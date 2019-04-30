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Створена комісія з розслідування причин виникнення пожежі на Рівненській АЕС

Створена комісія з розслідування причин виникнення пожежі на Рівненській АЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Створена комісія з розслідування причин виникнення пожежі на Рівненській АЕС. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Державної інспекції ядерного регулювання України.

“Створена комісія з розслідування причин порушення”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, радіаційний стан на майданчику “Рівненська АЕС” без змін, фізичний захист знаходиться у штатному режимі.

При розвантаженні та зупинці енергоблоку зауважень до роботи персоналу, захистів, блокувань та автоматичних регуляторів не зафіксовано.

Нагадаємо, на Рівненській АЕС в понеділок увечері сталося загоряння трансформатора.

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