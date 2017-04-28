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Степень безопасности для проведения Евровидения чрезвычайно высоким - В.Гройсман

Киев • УНН

 • 8688 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. На сегодня степень безопасности является чрезвычайно высоким на время проведения песенного конкурса "Евровидение-2017". Об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на брифинге журналистам после ознакомления с состоянием подготовки к Евровидению в МВЦ, передает корреспондент УНН.

Степень безопасности для проведения Евровидения чрезвычайно высоким - В.Гройсман

"На сегодня могу четко сказать, что степень безопасности является чрезвычайно высок. Поэтому мы рады будем встречать весь мир в Киеве для проведения этого прекрасного песенного конкурса", - подчеркнул Премьер-министр.

По словам В.Гройсмана, все меры безопасности, которые нужно проводить как в городе, так и на внешних территориях, осуществлены.

При этом глава правительства подчеркнул, что Украина имеет большой опыт контрборотьбы.

"Все соответствующие службы работают в соответствующем режиме для того, чтобы обеспечить абсолютную безопасность проведения конкурса Евровидение в Украине", - добавил он.

Напомним, правопорядок во время проведения песенного конкурса "Евровидение" в Киеве в мае будут обеспечивать 16 тыс. работников различных ведомств в структуре Министерства внутренних дел.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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