Ступінь безпеки для проведення Євробачення є надзвичайно високим – В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. На сьогодні ступінь безпеки є надзвичайно високим на час проведення пісенного конкурсу “Євробачення-2017”. Про це сьогодні заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на брифінгу журналістам після ознайомлення зі станом підготовки до Євробачення у МВЦ, передає кореспондент УНН.
“На сьогодні можу чітко сказати, що ступінь безпеки є надзвичайно високий. Тому ми раді будемо зустрічати весь світ у Києві для проведення цього прекрасного пісенного конкурсу”, — наголосив Прем’єр-міністр.
За словами В.Гройсмана, всі заходи безпеки, які потрібно проводити як в містечку, так і на зовнішніх територіях, здійснені.
При цьому голова уряду наголосив, що Україна має великий досвід контрборотьби.
“Всі відповідні служби працюють у відповідному режимі для того, щоб забезпечити абсолютну безпеку проведення конкурсу Євробачення в Україні”, — додав він.
Нагадаємо, правопорядок під час проведення пісенного конкурсу "Євробачення" у Києві в травні забезпечуватимуть 16 тис. працівників різних відомств у структурі Міністерства внутрішніх справ.