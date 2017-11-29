СЦКК: боевики намеренно отключили Травневое от света

"Боевики НЗФ ОРДО, которые находятся в районе населенного пункта Гольмовский (Донецкой области), преднамеренно отключили населенный пункт Травневое от электроснабжения. Без света остаются более 200 жителей Травневого", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК заявила, что намеренное прекращение централизованного энергоснабжения создает трудности для местных жителей, которые могут привести к гуманитарной катастрофе.

Как сообщал УНН, боевики блокируют поиск и эвакуацию тела украинца на Донбассе.