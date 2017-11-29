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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 77697 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 67314 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 74561 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 81990 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118038 просмотра

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10 марта, 15:15 • 144059 просмотра

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СЦКК: боевики намеренно отключили Травневое от света

СЦКК: боевики намеренно отключили Травневое от света

Киев  •  УНН

 • 11034 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Боевики намеренно отключили населенный пункт Травневое от электроснабжения. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Боевики НЗФ ОРДО, которые находятся в районе населенного пункта Гольмовский (Донецкой области), преднамеренно отключили населенный пункт Травневое от электроснабжения. Без света остаются более 200 жителей Травневого", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК заявила, что намеренное прекращение централизованного энергоснабжения создает трудности для местных жителей, которые могут привести к гуманитарной катастрофе.

Как сообщал УНН, боевики блокируют поиск и эвакуацию тела украинца на Донбассе.

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