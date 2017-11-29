СЦКК: бойовики навмисно відключили Травневе від світла

"Бойовики НЗФ ОРДО, які знаходяться в районі населеного пункту Гольмівський (Донецької області), навмисно відключили населений пункт Травневе від електропостачання. Без світла залишаються понад 200 мешканців Травневого", - йдеться у повідомленні.

Українська сторона СЦКК заявила, що навмисне припинення централізованого енергоживлення в Травневому створюють труднощі для його жителів, які можуть привести до гуманітарної катастрофи.

Як повідомляв УНН, бойовики блокують пошук та евакуацію тіла українця на Донбасі.