СЦКК: бойовики навмисно відключили Травневе від світла
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Бойовики навмисно відключили населений пункт Травневе від електропостачання. Про це повідомляє українська сторона СЦКК, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"Бойовики НЗФ ОРДО, які знаходяться в районі населеного пункту Гольмівський (Донецької області), навмисно відключили населений пункт Травневе від електропостачання. Без світла залишаються понад 200 мешканців Травневого", - йдеться у повідомленні.
Українська сторона СЦКК заявила, що навмисне припинення централізованого енергоживлення в Травневому створюють труднощі для його жителів, які можуть привести до гуманітарної катастрофи.
Як повідомляв УНН, бойовики блокують пошук та евакуацію тіла українця на Донбасі.