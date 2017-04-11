Стрельбу в младшей школе в США устроил человек учительницы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Стрельбу в начальной школе в городе Сан-Бернардино, штат Калифорния устроил 53-летний мужчина учительницы школы. Он застрелил ее, после чего покончил с собой, передает УНН со ссылкой на Reuters.
В результате стрельбы в начальной школе в городе Сан-Бернардино, штат Калифорния, скончался один из пострадавших учеников. Таким образом, число жертв увеличилось до трех.
Полицейские считают, что дети попали под огонь случайно. На данный момент в больнице находится еще один пострадавший школьник.
Как сообщал УНН, бытовой конфликт стал причиной взрыва возле школы в Ростове-на-Дону.