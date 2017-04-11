Стрельбу в младшей школе в США устроил человек учительницы

В результате стрельбы в начальной школе в городе Сан-Бернардино, штат Калифорния, скончался один из пострадавших учеников. Таким образом, число жертв увеличилось до трех.

Полицейские считают, что дети попали под огонь случайно. На данный момент в больнице находится еще один пострадавший школьник.

Как сообщал УНН, бытовой конфликт стал причиной взрыва возле школы в Ростове-на-Дону.