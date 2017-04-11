Стрілянину в молодшій школі у США влаштував чоловік вчительки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Стрілянину в початковій школі в місті Сан-Бернардіно, штат Каліфорнія влаштував 53-річний чоловік вчительки школи. Він застрелив її, після чого наклав на себе руки, передає УНН з посиланням на Reuters.
В результаті стрілянини в початковій школі в місті Сан-Бернардіно, штат Каліфорнія, помер один з постраждалих учнів. Таким чином, кількість жертв збільшилася до трьох.
Поліцейські вважають, що діти потрапили під вогонь випадково. На даний момент в лікарні перебуває ще один постраждалий школяр.
Як повідомляв УНН, побутовий конфлікт став причиною вибуху поблизу школи в Ростові-на-Дону.