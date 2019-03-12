Стрельба в Кривом Роге: двое пострадавших находятся на амбулаторном лечении

"Предварительно установлено, что потерпевшие, которые в ночь на 12 марта получили телесные повреждения в виде непроникающих огнестрельных ранений были доставлены в одну из городских больниц. По предварительным данным, водитель авто 1978 года сейчас находится в больнице, два человека, которые были пассажирами отправлены на амбулаторное лечение, их жизни и здоровью пока ничего не угрожает", - сказала Цуркаленко.



Напомним, в Кривом Роге в результате ночной стрельбы, по данным полиции, пострадали три человека.