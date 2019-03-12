Стрілянина у Кривому Розі: двоє постраждалих перебувають на амбулаторному лікуванні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Двоє з трьох осіб, які постраждали в результаті нічної стрілянини, у Кривому Розі наразі перебувають на амбулаторному лікуванні. Про це у коментарі УНН повідомила інспектор відділу моніторингу Криворізького відділу поліції Юлія Цуркаленко.
"Попередньо встановлено, що потерпілі, які в ніч на 12 березня отримали тілесні ушкодження у вигляді непроникаючих вогнепальних поранень були доставлені до однієї із міських лікарень. За попередніми даними, водій авто 1978 року народження наразі знаходиться в лікарні, двоє осіб, які були пасажирами відправлені на амбулаторне лікування, їхньому життю та здоров’ю наразі нічого не загрожує", - сказала Цуркаленко.
Нагадаємо, у Кривому Розі в результаті нічної стрілянини, за даними поліції, постраждали троє осіб.