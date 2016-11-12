Стрельба произошла в Портленде в очередную ночь протестов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Стрельба произошла в Портленде в американском штате Орегон, где очередную ночь подряд продолжаются протесты после победы Дональда Трампа во время выборов президента США, передает УНН со ссылкой на данные полиции.
Вечером в пятницу люди снова вышли на улицы Портленда, где, по уточненным данным полиции, накануне арестовали 25 человек, когда мирный протест превратился в беспорядки.
Согласно оценке полиции, участие в марше на пятом авеню в городе вечером в пятницу приняли около 1 тыс. человек.
Впоследствии полиция сообщила, что в офицеров начали бросать предметы, в том числе горящие. Также правоохранители добавили, что протестующие шли тремя отдельными маршами.
Уже в ранние утренние часы в субботу, 12 ноября, во время марша протестующих произошла стрельба на мосту Моррисон Бридж.
"Мужчина был ранен в перестрелке", - говорится в сообщении полиции Портленда.
По предварительным данным, подозреваемый находился в автомобиле на мосту, где произошло противостояние с кем-то из протестующих. Подозреваемый вышел из автомобиля и выстрелил несколько раз, ранив мужчину.
Указано, что пострадавшему была оказана медицинская помощь полицейским, пока не прибыла скорая помощь, чтобы транспортировать пострадавшего в больницу Портленда для лечения. Как отмечается, травмы не являются опасным для жизни.
Подозреваемый, которого описали как афро-американца, скрылся с места происшествия, вероятно, в транспортном средстве, его разыскивают.