Стрілянина сталася у Портленді у чергову ніч протестів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Стрілянина сталася у Портленді в американському штаті Орегон, де чергову ніч поспіль тривають протести після перемоги Дональда Трампа під час виборів президента США, передає УНН з посиланням на дані поліції.
Ввечері у п'ятницю люди знову вийшли на вулиці Портленда, де, за уточненими даними поліції, напередодні заарештували 25 людей, коли мирний протест перетворився у заворушення.
Згідно з оцінкою поліції, участь у марші на 5-ій Авеню у місті ввечері у п'ятницю брали близько 1 тис. людей.
Згодом поліція повідомила, що в офіцерів почали кидати предмети, в тому числі палаючі. Також правоохоронці додали, що протестувальники йшли трьома окремими маршами.
Уже в ранні ранкові години в суботу, 12 листопада, під час маршу протестувальників сталася стрілянина на мосту Моррісон Брідж.
"Чоловік був поранений в перестрілці", - йдеться у повідомленні поліції Портленда.
За попередніми даними, підозрюваний перебував у автомобілі на мосту, де сталося протистояння з кимось з протестувальників. Підозрюваний вийшов з автомобіля і вистрілив кілька разів, поранивши чоловіка.
Вказано, що постраждалому було надано медичну допомогу поліцейськими, поки не прибула швидка допомога, щоб транспортувати потерпілого до лікарні Портленда для лікування. Як зазначається, травми не є небезпечним для життя.
Підозрюваний, якого описали як афро-американця, втік з місця події, ймовірно, в транспортному засобі, його розшукують.