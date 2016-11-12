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Стрілянина сталася у Портленді у чергову ніч протестів

Стрілянина сталася у Портленді у чергову ніч протестів

Київ • УНН

 • 10072 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Стрілянина сталася у Портленді в американському штаті Орегон, де чергову ніч поспіль тривають протести після перемоги Дональда Трампа під час виборів президента США, передає УНН з посиланням на дані поліції.

Ввечері у п'ятницю люди знову вийшли на вулиці Портленда, де, за уточненими даними поліції, напередодні заарештували 25 людей, коли мирний протест перетворився у заворушення.

Згідно з оцінкою поліції, участь у марші на 5-ій Авеню у місті ввечері у п'ятницю брали близько 1 тис. людей.

Згодом поліція повідомила, що в офіцерів почали кидати предмети, в тому числі палаючі. Також правоохоронці додали, що протестувальники йшли трьома окремими маршами.

Уже в ранні ранкові години в суботу, 12 листопада, під час маршу протестувальників сталася стрілянина на мосту Моррісон Брідж.

"Чоловік був поранений в перестрілці", - йдеться у повідомленні поліції Портленда.

За попередніми даними, підозрюваний перебував у автомобілі на мосту, де сталося протистояння з кимось з протестувальників. Підозрюваний вийшов з автомобіля і вистрілив кілька разів, поранивши чоловіка.

Вказано, що постраждалому було надано медичну допомогу поліцейськими, поки не прибула швидка допомога, щоб транспортувати потерпілого до лікарні Портленда для лікування. Як зазначається, травми не є небезпечним для життя.

Підозрюваний, якого описали як афро-американця, втік з місця події, ймовірно, в транспортному засобі, його розшукують.

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