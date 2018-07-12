Стрельба на Соборной площади в Одессе: стали известны новые подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Мужчина, который стрелял в сторону группы молодых людей на Соборной площади в Одессе, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области, передает УНН.
"На углу улиц Дерибасовская и Преображенская неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил несколько выстрелов из травматического оружия в сторону группы скейтбордистов. Пострадали двое парней, однако их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Хулиганские действия злоумышленника заметили активисты, которые сразу бросились за ним. Они остановили стрелка и передали его правоохранителям.
Как оказалось, это неоднократно судимый за наркопреступления 31-летний одессит. Оружие у него изъяли и направили на исследование.
Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Продолжается следствие.
Напомним, неизвестный произвел несколько выстрелов в группу молодежи, которая каталась на скейтах возле памятника Воронцову в Одессе.