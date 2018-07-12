Стрельба на Соборной площади в Одессе: стали известны новые подробности

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 45394 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104356 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126157 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133568 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169892 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153625 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141305 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130474 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181819 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118339 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Стрельба на Соборной площади в Одессе: стали известны новые подробности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 июля. УНН. Мужчина, который стрелял в сторону группы молодых людей на Соборной площади в Одессе, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области, передает УНН.

"На углу улиц Дерибасовская и Преображенская неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил несколько выстрелов из травматического оружия в сторону группы скейтбордистов. Пострадали двое парней, однако их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Хулиганские действия злоумышленника заметили активисты, которые сразу бросились за ним. Они остановили стрелка и передали его правоохранителям.

Как оказалось, это неоднократно судимый за наркопреступления 31-летний одессит. Оружие у него изъяли и направили на исследование.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Продолжается следствие.

Напомним, неизвестный произвел несколько выстрелов в группу молодежи, которая каталась на скейтах возле памятника Воронцову в Одессе.

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