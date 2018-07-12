Стрілянина на Соборній площі в Одесі: стали відомі нові подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Чоловік, який стріляв у бік групи молодих людей на Соборній площі в Одесі, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в Одеській області, передає УНН.
"На розі вулиць Дерибасівська та Преображенська невідомий чоловік у стані алкогольного сп'яніння здійснив кілька пострілів з травматичної зброї в бік групи скейтбордистів. Постраждали двоє хлопців, однак їхньому життю нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.
Хуліганські дії зловмисника помітили активісти, які одразу кинулися за ним. Вони зупинили стрілка і передали його правоохоронцям.
Як виявилося, це неодноразово судимий за наркозлочини 31-річний одесит. Зброю у нього вилучили та направили на дослідження.
Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України. Триває слідство.
Нагадаємо, невідомий здійснив кілька пострілів у групу молоді, яка каталася на скейтах поблизу пам'ятника Воронцову в Одесі.