Лента "Ворошиловград" победила на кинофоруме Connecting Cottbus 2017

Украинский проект "Ворошиловград", который является экранизацией романа Сергея Жадана, победил в секции Work in Progress, которая в этом году представленна впервые на кинофоруме.

"Ворошиловград" был выбран из 50-ти проектов представленных со всей Европы. За победу команда проекта получила денежный приз размером 35 тыс. евро.

Напомним, 31 июля были начаты съемки фильма "Ворошиловград", которые проходят в г. Старобельск, что в Луганской области, режиссером ленты выступает Yaroslav Lodygin, для него этот полнометражный проект стал дебютным.

Сообщается, что в прошлом году "Ворошиловгад" на этом кинофоруме получил сразу две награды: COCO Best Pitch Award и COCO Producers Network Award, а уже в этом году эти две награды получил украинский кинопроект "Стоп-Земля", что является полнометражным игровым дебютом Kate Gornostai.