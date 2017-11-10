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14:39 • 37310 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 70818 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Лента "Ворошиловград" победила на кинофоруме Connecting Cottbus 2017

Лента "Ворошиловград" победила на кинофоруме Connecting Cottbus 2017

Киев  •  УНН

 • 27808 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Украинский фильм "Ворошиловград" победил на международном кинофоруме Connecting Cottbus 2017, который состоялся в немецком городе Котбус, передает УНН со ссылкой на Facebook Госкино.

Украинский проект "Ворошиловград", который является экранизацией романа Сергея Жадана, победил в секции Work in Progress, которая в этом году представленна впервые на кинофоруме.

"Ворошиловград" был выбран из 50-ти проектов представленных со всей Европы. За победу команда проекта получила денежный приз размером 35 тыс. евро.

Напомним, 31 июля были начаты съемки фильма "Ворошиловград", которые проходят в г. Старобельск, что в Луганской области, режиссером ленты выступает Yaroslav Lodygin, для него этот полнометражный проект стал дебютным.

Сообщается, что в прошлом году "Ворошиловгад" на этом кинофоруме получил сразу две награды: COCO Best Pitch Award и COCO Producers Network Award, а уже в этом году эти две награды получил украинский кинопроект "Стоп-Земля", что является полнометражным игровым дебютом Kate Gornostai.

Украинские Национальные Новости

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