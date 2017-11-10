Стрічка "Ворошиловград" перемогла на кінофорумі Connecting Cottbus 2017
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Українська стрічка “Ворошиловград” перемогла на міжнародному кінофорумі Connecting Cottbus 2017, який відбувся у німецькому місті Котбус, передає УНН з посиланням на Facebook Держкіно.
Український проект “Ворошиловград”, який є екранізацією роману Сергія Жадана переміг у секції Work in Progress, яка цього річ представленна вперше на кінофорумі.
“Ворошиловград” був обраний з 50-х проектів поданих з усієї Європи. За перемогу команда проекту отримала грошовий приз розміром 35 тис. євро.
Нагадаємо, 31 липня були розпочаті зйомки фільму “Ворошиловград”, які відбуваються у м. Старобільськ, що на Луганшині, режисером стрічкі виступає Yaroslav Lodygin, для нього цєй повнометражний проект став дебютним.
Повідомляється, що торік “Ворошиловгад” на цьому кінофорумі отримав аж дві нагороди: COCO Best Pitch Award і COCO Producers Network Award, а вже цього року ці дві нагороди отримав український кінопроект “Стоп-Земля”, що є повнометражним ігровим дебютом Kate Gornostai.