Стрельба на остановке в Иерусалиме: убиты три мирных жителя, среди них судья-раввин

30 ноября двое неизвестных мужчин открыли стрельбу в Иерусалиме, убив троих и ранив по меньшей мере шестерых людей. Об этом сообщают израильские СМИ, передает УНН.

Детали

Около 7.40 утра по местному времени двое террористов подъехали на автомобиле к автобусной остановке неподалеку от въезда в Иерусалим, вышли из машины и открыли огонь по мирным жителям. Теракт попал на видео камеры наблюдения, где видно, что cтрелков ликвидировали солдаты ЦАХАЛа, проезжавшие мимо на гражданской машине, и еще один вооруженный гражданский. Они оказались на месте преступления через несколько секунд после того, как преступники отрыли огонь. И меньше минуты прошло до того, как террористов ликвидировали.

По предварительным данным, террористы были вооружены пистолетом и штурмовой винтовкой. Правоохранительные органы продолжают работать на месте преступления.

Согласно The Times of Israel, которое ссылается на Агентство безопасности, террористы являются членами ХАМАС и ранее находились в тюрьме за террористическую деятельность. Преступниками оказались братья - 38-летний Мурад Намр и 30-летний Ибрагим Намр, проживавшие в Восточном Иерусалиме.

Жертвы теракта

Жертвами стрельбы стали трое - 24-летняя женщина погибла на месте, 70-летний судья-раввин Элимелех Вассерман и пожилая женщина скончалась в больнице. Еще шестеро ранены, некоторые из них в критическом состоянии.

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