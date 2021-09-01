Стратегия биобезопасности и создание представительства МИД в Харькове: повестка дня Кабмина
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 1 сентября, планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности о стратегии биобезопасности и биологической защиты и образовании представительства Министерства иностранных дел в Харькове, передает УНН со ссылкой на повестку дня правительства.
Речь идет о проекте указа Президента Украины о решении СНБО "О Стратегии биобезопасности и биологической защиты" и проекте распоряжения Кабмина о создании представительства Министерства иностранных дел в городе Харькове.
Другие вопросы
В частности, правительство планирует рассмотреть проекты распоряжений Кабмина:
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- О распределении размера субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию программы "Состоятельная школа для лучших результатов" в 2021 году.
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- О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству образования и науки на 2021 год.
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- О распределении размера субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на создание учебно-практических центров современной профессиональной (профессионально-технического) образования в 2021 году.
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- О подготовке и праздновании в 2022 году 50-летия со дня основания Донбасской национальной академии строительства и архитектуры.
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Также правительство планирует рассмотреть проекты постановлений Кабмина:
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- Об образовании рабочей группы по вопросам реализации положений Меморандума о взаимопонимании между правительством Украины, ЕБРР, Американской торговой палатой в Украине и Агентством США по международному развитию (USAID) по созданию национального механизма биржевой торговли на рынках капитала и организованных товарных рынках.
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- О внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мероприятий по поддержке развития лидерства в Украине. Проект разработан с целью усовершенствования порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития неформального образования в Украине.
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- Об образовании межведомственной рабочей группы по вопросам дерегуляции хозяйственной деятельности. Проект разработан с целью либерализации, дебюрократизации и упрощения ведения бизнеса.
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- О внесении изменений в Порядок осуществления обучения населения действиям в чрезвычайных ситуациях.
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- Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития метрополитена в Киеве. В рамках этой бюджетной программы средства планируется использовать на разработку или корректировку проектной документации и строительство метрополитена в Киеве, в том числе: на строительство "Подольско-Выгуровской" линии метрополитена от ст. "Глыбочицкая" до ст. "Радужная" с ответвлением в направлении массива жилого Выгуровщина-Троещина и первой очереди Левобережной линии метрополитена Троещина-Осокорки от улицы Милославская до ст. "Левобережная" с электродепо Троещина.
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- О внесении изменений в Порядок исчисления пенсий пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.
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