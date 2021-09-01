Стратегия биобезопасности и создание представительства МИД в Харькове: повестка дня Кабмина

ukru
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 107434 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 124272 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 128115 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 187617 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 220939 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 138847 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 131214 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 203867 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 125446 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 184442 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

3 марта, 00:28 • 127223 просмотра
"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

3 марта, 01:48 • 135657 просмотра
россия радуется внешней политике США, которая теперь "совпадает" с мировоззрением москвы - Politico

россия радуется внешней политике США, которая теперь "совпадает" с мировоззрением москвы - Politico

3 марта, 02:46 • 130721 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

3 марта, 03:21 • 141392 просмотра
Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

05:01 • 133460 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 221007 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 203913 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 361550 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 328101 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 312275 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 106763 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 105703 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 187671 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 144065 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 184456 просмотра
Актуальное
Стратегия биобезопасности и создание представительства МИД в Харькове: повестка дня Кабмина

Стратегия биобезопасности и создание представительства МИД в Харькове: повестка дня Кабмина

Киев  •  УНН

 • 15068 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 1 сентября, планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности о стратегии биобезопасности и биологической защиты и образовании представительства Министерства иностранных дел в Харькове, передает УНН со ссылкой на повестку дня правительства.

Речь идет о проекте указа Президента Украины о решении СНБО "О Стратегии биобезопасности и биологической защиты" и проекте распоряжения Кабмина о создании представительства Министерства иностранных дел в городе Харькове.

Другие вопросы

В частности, правительство планирует рассмотреть проекты распоряжений Кабмина:

  • О распределении размера субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию программы "Состоятельная школа для лучших результатов" в 2021 году.
  • О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству образования и науки на 2021 год.
  • О распределении размера субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на создание учебно-практических центров современной профессиональной (профессионально-технического) образования в 2021 году.
  • О подготовке и праздновании в 2022 году 50-летия со дня основания Донбасской национальной академии строительства и архитектуры.

Также правительство планирует рассмотреть проекты постановлений Кабмина:

  • Об образовании рабочей группы по вопросам реализации положений Меморандума о взаимопонимании между правительством Украины, ЕБРР, Американской торговой палатой в Украине и Агентством США по международному развитию (USAID) по созданию национального механизма биржевой торговли на рынках капитала и организованных товарных рынках.
  • О внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мероприятий по поддержке развития лидерства в Украине. Проект разработан с целью усовершенствования порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития неформального образования в Украине.
  • Об образовании межведомственной рабочей группы по вопросам дерегуляции хозяйственной деятельности. Проект разработан с целью либерализации, дебюрократизации и упрощения ведения бизнеса.
  • О внесении изменений в Порядок осуществления обучения населения действиям в чрезвычайных ситуациях.
  • Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития метрополитена в Киеве. В рамках этой бюджетной программы средства планируется использовать на разработку или корректировку проектной документации и строительство метрополитена в Киеве, в том числе: на строительство "Подольско-Выгуровской" линии метрополитена от ст. "Глыбочицкая" до ст. "Радужная" с ответвлением в направлении массива жилого Выгуровщина-Троещина и первой очереди Левобережной линии метрополитена Троещина-Осокорки от улицы Милославская до ст. "Левобережная" с электродепо Троещина.
  • О внесении изменений в Порядок исчисления пенсий пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.
Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы