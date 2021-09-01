Стратегія біобезпеки і створення представництва МЗС у Харкові: порядок денний Кабміну

ukru
17 березня, 19:38 • 101898 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 128450 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 185870 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 158355 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 156858 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 163528 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 180189 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150331 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159474 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176174 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 53813 перегляди
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

01:52 • 39862 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

04:23 • 28088 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

05:18 • 18893 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 60589 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 185870 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 164692 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 261363 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 257365 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 385333 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 63432 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 72003 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 69787 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 102327 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 112337 перегляди
Актуальне
Стратегія біобезпеки і створення представництва МЗС у Харкові: порядок денний Кабміну

Стратегія біобезпеки і створення представництва МЗС у Харкові: порядок денний Кабміну

Київ • УНН

 • 15076 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 1 вересня, планує розглянути низку питань, зокрема про стратегію біобезпеки та біологічного захисту і утворення представництва Міністерства закордонних справ у Харкові, передає УНН з посиланням на порядок денний уряду.

Йдеться про проект указу Президента України про рішення РНБО “Про Стратегію біобезпеки та біологічного захисту" і проект розпорядження Кабміну про утворення представництва Міністерства закордонних справ у місті Харкові.

Інші питання

Зокрема, уряд планує розглянути проекти розпоряджень Кабміну:

  • Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" у 2021 році.
  • Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2021 рік.
  • Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти у 2021 році.
  • Про підготовку та відзначення у 2022 році 50-річчя з дня заснування Донбаської національної академії будівництва і архітектури.

Також уряд планує розглянути проекти постанов Кабміну:

  • Про утворення робочої групи з питань реалізації положень Меморандуму про взаєморозуміння між урядом України, ЄБРР, Американською торговельною палатою в Україні та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) щодо створення національного механізму біржової торгівлі на ринках капіталу та організованих товарних ринках.
  • Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з підтримки розвитку лідерства в Україні. Проект розроблено з метою удосконалення порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку неформальної освіти в Україні.
  • Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань дерегуляції господарської діяльності. Проект розроблено з метою лібералізації, дебюрократизації та спрощення ведення бізнесу.
  • Про внесення змін до Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.
  • Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку метрополітену в Києві. У межах цієї бюджетної програми кошти планують використати на розроблення чи коригування проектної документації та будівництво метрополітену у Києві, у тому числі: на будівництво “Подільсько-Вигурівської” лінії метрополітену від ст. “Глибочицька” до ст. “Райдужна” з відгалуженням в напрямку масиву житлового Вигурівщина-Троєщина та першої черги Лівобережної лінії метрополітену Троєщина-Осокорки від вулиці Милославська до ст. “Лівобережна” з електродепо Троєщина.
  • Про внесення змін до Порядку обчислення пенсій постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами