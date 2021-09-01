Стратегія біобезпеки і створення представництва МЗС у Харкові: порядок денний Кабміну

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 1 вересня, планує розглянути низку питань, зокрема про стратегію біобезпеки та біологічного захисту і утворення представництва Міністерства закордонних справ у Харкові, передає УНН з посиланням на порядок денний уряду.