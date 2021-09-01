Стратегія біобезпеки і створення представництва МЗС у Харкові: порядок денний Кабміну
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 1 вересня, планує розглянути низку питань, зокрема про стратегію біобезпеки та біологічного захисту і утворення представництва Міністерства закордонних справ у Харкові, передає УНН з посиланням на порядок денний уряду.
Йдеться про проект указу Президента України про рішення РНБО “Про Стратегію біобезпеки та біологічного захисту" і проект розпорядження Кабміну про утворення представництва Міністерства закордонних справ у місті Харкові.
Інші питання
Зокрема, уряд планує розглянути проекти розпоряджень Кабміну:
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- Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" у 2021 році.
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- Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2021 рік.
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- Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти у 2021 році.
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- Про підготовку та відзначення у 2022 році 50-річчя з дня заснування Донбаської національної академії будівництва і архітектури.
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Також уряд планує розглянути проекти постанов Кабміну:
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- Про утворення робочої групи з питань реалізації положень Меморандуму про взаєморозуміння між урядом України, ЄБРР, Американською торговельною палатою в Україні та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) щодо створення національного механізму біржової торгівлі на ринках капіталу та організованих товарних ринках.
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- Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з підтримки розвитку лідерства в Україні. Проект розроблено з метою удосконалення порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку неформальної освіти в Україні.
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- Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань дерегуляції господарської діяльності. Проект розроблено з метою лібералізації, дебюрократизації та спрощення ведення бізнесу.
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- Про внесення змін до Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.
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- Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку метрополітену в Києві. У межах цієї бюджетної програми кошти планують використати на розроблення чи коригування проектної документації та будівництво метрополітену у Києві, у тому числі: на будівництво “Подільсько-Вигурівської” лінії метрополітену від ст. “Глибочицька” до ст. “Райдужна” з відгалуженням в напрямку масиву житлового Вигурівщина-Троєщина та першої черги Лівобережної лінії метрополітену Троєщина-Осокорки від вулиці Милославська до ст. “Лівобережна” з електродепо Троєщина.
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- Про внесення змін до Порядку обчислення пенсій постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.
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