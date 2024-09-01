Странная воздушная тревога в Киеве предшествовала массированному обстрелу - военный эксперт
Киев • УНН
Военный эксперт Павел Нарожный обратил внимание на странную воздушную тревогу в Киеве за два дня до массированного обстрела. Он предполагает, что это могла быть попытка истощить украинскую ПВО перед следующей атакой.
Военный эксперт Павел Нарожный обратил внимание на необычную воздушную тревогу в Киеве, которая произошла за два дня до массированного обстрела. Тревога началась примерно в 23:00 и продолжалась до 11:00 следующего дня, передает УНН.
Детали
«По сообщениям из официальных источников, дроны летали кругами. Существует большая вероятность, что они искали наши средства ПВО. Дроны сбивают мобильные группы - пикап с пулеметом, «Гепарды», а также самолеты. Такие странные атаки могут провоцировать истощение наших средств ПВО. После этого возможна другая атака», - отметил Нарожный.
Эксперт подчеркивает, что подобные действия могут быть частью стратегии противника с целью истощения украинской противовоздушной обороны перед следующими ударами.
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