Странная воздушная тревога в Киеве предшествовала массированному обстрелу - военный эксперт

Военный эксперт Павел Нарожный обратил внимание на необычную воздушную тревогу в Киеве, которая произошла за два дня до массированного обстрела. Тревога началась примерно в 23:00 и продолжалась до 11:00 следующего дня, передает УНН.

Детали

«По сообщениям из официальных источников, дроны летали кругами. Существует большая вероятность, что они искали наши средства ПВО. Дроны сбивают мобильные группы - пикап с пулеметом, «Гепарды», а также самолеты. Такие странные атаки могут провоцировать истощение наших средств ПВО. После этого возможна другая атака», - отметил Нарожный.

Эксперт подчеркивает, что подобные действия могут быть частью стратегии противника с целью истощения украинской противовоздушной обороны перед следующими ударами.

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