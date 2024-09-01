Дивна повітряна тривога у Києві передувала масованому обстрілу — військовий експерт
Київ • УНН
Військовий експерт Павло Нарожний звернув увагу на дивну повітряну тривогу в Києві за два дні до масованого обстрілу. Він припускає, що це могла бути спроба виснажити українську ППО перед наступною атакою.
Військовий експерт Павло Нарожний звернув увагу на незвичайну повітряну тривогу у Києві, яка сталася за два дні до масованого обстрілу. Тривога розпочалася приблизно о 23:00 та тривала до 11:00 наступного дня, передає УНН.
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"За повідомленнями з офіційних джерел, дрони літали колами. Існує велика ймовірність, що вони шукали наші засоби ППО. Дрони збивають мобільні групи — пікап з кулеметом, "Гепарди", а також літаки. Такі дивні атаки можуть провокувати виснаження наших засобів ППО. Після цього можлива інша атака", — зазначив Нарожний.
Експерт підкреслює, що подібні дії можуть бути частиною стратегії противника з метою виснаження української протиповітряної оборони перед наступними ударами.
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