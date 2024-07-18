Эстония в среду, 17 июля, присоединилась к введенному Латвией и Литвой запрету на въезд автомобилей с белорусскими номерными знаками, пишет УНН со ссылкой на ERR.

Детали

"Чрез пограничные пункты Эстонии запрещен въезд транспортных средств с белорусскими номерными знаками, независимо от оснований пребывания их владельца или пользователя в Эстонии или Европейском Союзе. В ограниченных случаях страны-члены ЕС могут сделать исключение, в том числе из гуманитарных соображений или в случае транспортного средства с дипломатическим номерным знаком", - сообщила прессслужба Министерства иностранных дел страны.

МИД Эстонии сослался в этой связи на решение ЕС об ужесточении в начале июля санкций против беларуси, которые включают, в частности, запрет на импорт в ЕС моторных транспортных средств с белорусскими номерными знаками.

Глава ведомства Маргус Цахкна заявил, что запрет на въезд в Евросоюз автомобилей с белорусскими номерными знаками является правильным, поскольку беларусь напрямую помогает осуществлять российскую агрессию в Украине, а также поддерживает ее.

Цахкна указал, что, несмотря на запрет, Эстония будет продолжать поддерживать тех белорусских граждан, которые были вынуждены покинуть страну из-за репрессий.

Согласно закону, транспортное средство с белорусскими номерами в Эстонии должно быть перерегистрировано в срок от пяти дней до 12 месяцев, в зависимости от ситуации. В обратном случае оно будет снято с движения, а владелец транспортного средства оштрафован.

Дополнение

Аналогичное ограничение действует в Латвии и Литве.