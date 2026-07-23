Страна НАТО просит у Польши МиГ-29, на которые рассчитывала Украина

Одна из стран НАТО сделала запрос Польше на истребители МиГ-29, на которые рассчитывала Украина. Об этом сообщил заместитель министра обороны страны Павел Залевский в интервью Radio ZET от 22 июля, пишет УНН.

Мы получили предложение от одного из наших союзников по НАТО. Однако наши переговоры с Украиной имеют первостепенное значение