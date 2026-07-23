Страна НАТО просит у Польши МиГ-29, на которые рассчитывала Украина
Киев • УНН
Один из союзников по НАТО обратился к Польше по поводу истребителей МиГ-29. Заместитель министра обороны Павел Залевский подтвердил это, подчеркнув приоритет переговоров с Украиной.
Одна из стран НАТО сделала запрос Польше на истребители МиГ-29, на которые рассчитывала Украина. Об этом сообщил заместитель министра обороны страны Павел Залевский в интервью Radio ZET от 22 июля, пишет УНН.
Мы получили предложение от одного из наших союзников по НАТО. Однако наши переговоры с Украиной имеют первостепенное значение
На уточнение, заинтересована ли Болгария в МиГах из Польши, Залевский указал: "Повторяю, наш союзник по НАТО заинтересован в МиГах из Польши".
Польша приостановила передачу МиГ-29 Украине, так как Киев не поделился технологиями своих БпЛА15.06.26, 18:01 • 17696 просмотров