Страховая ARX выплачивает более 5 млн грн в день страховых возмещений

Основные финансовые результаты ARX

Компания ARX (АРКС), занимающаяся рисковым страхованием, за 9 месяцев 2023 года собрала почти 2,8 млрд грн страховых премий, что на 41% больше, чем в прошлом году. Выплаты составили более 988 млн грн, что на 27% превышает показатель аналогичного периода 2022 года. Количество договоров выросло на 102% к прошлому году.

Занимая ведущие позиции на рынке автострахования КАСКО, компания ARX собрала более 1,4 млрд грн премий в этом сегменте. Это на 35,5% больше, чем в прошлом году. КАСКО от ARX работает за границей, позволяя украинцам получать необходимую защиту своего автомобиля за пределами Украины.

ARX – единственная компания в Украине, которая имеет сервис обратной связи Тransparent Customer Feedback или TCF из продукта “КАСКО. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО". Этот сервис позволяет клиентам немедленно после урегулирования оценить качество услуг компании по 5-звездочной шкале. Показатель удовлетворения услугами за третий квартал 2023 года составляет 97%.

Сумма премий по ОСАГО составляет более 208 млн грн (+29% к прошлому году), по медицинскому страхованию - более 460 млн грн (+25,9% к прошлому году), страхованию имущества - более 321 млн грн (+43,3% к прошлому году).

Каждый день компания выплачивает более 5 млн грн страховых возмещений.

Новые продукты и сервисы ARX

В третьем квартале ARX запустила два новых продукта КАСКО. МиниКАСКО – экономное КАСКО, покрывает основной риск на дорогах – ДТП как по вине водителя, так и без. Также был внедрен уникальный для Украины продукт КАСКО "Зализный купол", защищающий авто от военных рисков. Покрывает повреждение или полную гибель от ракет, БПЛА, обломков.

Оба полиса можно приобрести даже без основного полиса КАСКО в ARX.

Все договоры компании можно видеть в приложении MyARX, созданном для максимального удобства клиентов. Приложение работает даже в режиме офлайн, всегда можно посмотреть, какие договоры уже есть, подать заявку на заключение новых или возобновить действия действующих договоров. Можно также добавлять договоры семьи, если ее члены застрахованы в ARX. В MyARX также очень удобно общаться напрямую с компанией.

В третьем квартале в приложение добавлены новые функции: теперь можно следить за поэтапным урегулированием дела (регистрация дела, рассмотрение дела, определение суммы ущерба, решение по делу, сумма выплаты и получатель).

Приложение устанавливается через Google Play или App Store.

Социальная ответственность ARX

Помощь ВСУ и работа на Победу – один из главных приоритетов компании. С начала войны ARX перечислила более 50 млн грн в ВСУ. Кроме того, передала многомиллионную помощь защитникам и наиболее не защищенным слоям населения, которую оказывает акционер Fairfax International.

Компания постоянно сотрудничает с фондом компетентной помощи армии "Повернись живым": всего во время войны в фонд передано свыше 31 млн грн на разные проекты. В государственный бюджет за 9 месяцев 2023 года перечислено более 304 млн грн налогов, что является одним из самых больших показателей на страховом рынке Украины.

Компания постоянно поддерживает своих сотрудников. Штат не сокращался, не изменялась система мотивации. Постоянно организуются вебинары по психологической поддержке и овладению украинским языком.

ARX работает на победу!

Все будет Украина!