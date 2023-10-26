Страхова ARX сплачує понад 5 млн грн на день страхових відшкодувань

Основні фінансові результати ARX

Компанія ARX (АРКС), яка займається ризиковим страхуванням, за 9 місяців 2023 року зібрала майже 2,8 млрд грн страхових премій, що на 41% більше, ніж минулого року. Виплати становили понад 988 млн грн, що на 27% перевищує показник аналогічного періоду 2022 року. Кількість договорів зросла на 102% до минулого року.

Займаючи провідні позиції на ринку з автострахування КАСКО, компанія ARX зібрала понад 1,4 млрд грн премій у цьому сегменті. Це на 35,5% більше, ніж минулого року. КАСКО від ARX працює за кордоном, дозволяючи українцям отримувати необхідний захист свого авто за межами України.

ARX - єдина компанія в Україні, яка має сервіс зворотного зв'язку Тransparent Customer Feedback або TCF з продукту “КАСКО. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”. Цей сервіс дозволяє клієнтам негайно після врегулювання оцінити якість послуг компанії за 5-зірковою шкалою. Показник задоволення послугами за третій квартал 2023 року становить 97%.

Сума премій по ОСЦПВ становить понад 208 млн грн (+29% до минулого року), по медичному страхуванню - понад 460 млн грн (+25,9% до минулого року), страхуванню майна - понад 321 млн грн (+43,3% до минулого року).

Кожного дня компанія сплачує понад 5 млн грн страхових відшкодувань.

Нові продукти та сервіси ARX

У третьому кварталі ARX запустила два нові продукти КАСКО. МініКАСКО - економне КАСКО, покриває основний ризик на дорогах - ДТП як з вини водія, так і без. Також було впроваджено унікальний для України продукт КАСКО “Залізний купол”, який захищає авто від воєнних ризиків. Покриває ушкодження або повну загибель від ракет, БПЛА, уламків.

Обидва поліси можна придбати навіть без основного поліса КАСКО в ARX.

Усі договори компанії можна бачити у застосунку MyARX, який створений для максимальної зручності клієнтів. Застосунок працює навіть у режимі офлайн, завжди можна подивитися, які договори вже є, подати заявку на укладення нових чи відновити дії чинних договорів. Також можна додавати договори родини, якщо її члени застраховані в ARX. У MyARX також дуже зручно спілкуватися напряму з компанією.

У третьому кварталі у застосунок додано нові функції: тепер можна стежити за поетапним врегулюванням справи (реєстрація справи, розгляд справи, визначення суми збитку, рішення по справі, сума виплати й одержувач).

Застосунок встановлюється через Google Play aбо App Store.

Соціальна відповідальність ARX

Допомога ЗСУ та робота на Перемогу – один з головних пріоритетів компанії. З початку війни

ARX перерахувала понад 50 млн грн до ЗСУ. Окрім того, передала багатомільйонну допомогу захисникам та найбільш не захищеним верстам населення, яку надає акціонер Fairfax International.

Компанія постійно співпрацює з фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим": усього під час війни до фонду передано понад 31 млн грн на різні проєкти. До державного бюджету за 9 місяців 2023 року перераховано понад 304 млн грн податків, що є одним з найбільших показників на страховому ринку України.

Компанія постійно підтримує своїх співробітників. Штат не скорочувався, не змінювалася система мотивації. Постійно організовуються вебінари з психологічної підтримки та опанування української мови.

ARX працює на перемогу!

Усе буде Україна!



