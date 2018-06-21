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Столтенберг назвал общими вызовами НАТО аннексию Крыма, Донбасс и Солсбери

Столтенберг назвал общими вызовами НАТО аннексию Крыма, Донбасс и Солсбери

Киев  •  УНН

 • 8394 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. В это опасное время, государства-члены НАТО должны совместно реагировать на самые современные угрозы, одна из которых - это агрессия со стороны России. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Лондон, говорится в сообщении на сайте Альянса, передает УНН.

"Мы столкнулись с самой непредсказуемой средой безопасности ... Международный терроризм, распространение оружия массового уничтожения, кибер-атаки. И, конечно, более агрессивная Россия, использующая запугивания и силу против своих соседей. Нелегально аннексировала Крым, дестабилизировала Восток Украины, вмешивалась в наши внутренние дела и пыталась убить британского гражданина и его дочь в Солсбери с помощью запрещенного химического оружия", - отметил генсек НАТО.

По его словам, все это - общие вызовы стран-членов Альянса. И это является их общим интересом - встретить эти вызовы вместе.

"Мы сталкиваемся со сложными условиями безопасности. Но когда НАТО бросают вызов, когда другие хотят разделить нас, ослабить нас, подорвать нас, - мы должны оставаться объединенными и ответить на вызов. С силой, солидарностью и решительностью. Так же, как мы сделали после Солсбери. Так же, как мы сделали после Крыма. Так, как мы делали всегда", - добавил Столтенберг.

Как сообщал УНН, генерал армии Украины, министр обороны Украины Степан Полторак во время двусторонней встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом подчеркнул, что военный потенциал Украины поможет сделать государства-члены НАТО сильнее, а поддержка Альянса будет способствовать движению Украины е евроатлантическим стандартам.

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