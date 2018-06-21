Столтенберг назвав спільними викликами НАТО анексію Криму, Донбас та Солсбері
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У цей небезпечний час, держави-члени НАТО повинні спільно реагувати на найбільші сучасні загрози, одна з яких - це агресія з боку Росії. Про це заявив генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг під час візиту до Лондона, йдеться в повідомленні на сайті Альянсу, передає УНН.
“Ми зіткнулися з найбільш непередбачуваним безпековим середовищем... Міжнародний тероризм, поширення зброї масового знищення, кібер-атаки. І, звичайно, більш агресивна Росія. Яка використовує залякування та силу проти своїх сусідів. Нелегально анексувала Крим, дестабілізувала Схід України, втручалась в наші внутрішні справи і намагалась вбити британського громадянина та його доньку в Солсбері за допомогою забороненої хімічної зброї”, — зазначив Генсек НАТО.
За його словами, все це — спільні виклики країн-членів Альянсу. І це є їхнім спільним інтересом — зустріти ці виклики разом.
“Ми стикаємося із складними умовами безпеки. Але коли НАТО кидають виклик, коли інші хочуть розділити нас, послабити нас, підірвати нас, - ми повинні залишатися об’єднаними і відповісти на виклик. З силою, солідарністю та рішучістю. Так само, як ми зробили після Солсбері. Так само, як ми зробили після Криму. Так, як ми робили завжди”, — додав Столтенберг.
Як повідомляв УНН, генерал армії України, міністр оборони України Степан Полторак під час двосторонньої зустрічі із Генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом наголосив, що військовий потенціал України допоможе зробити держави-члени НАТО сильнішими, а підтримка Альянсу сприятиме руху України до євроатлантичних стандартів.