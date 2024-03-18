Столтенберг назвал незаконным проведение выборов рф на оккупированных территориях Украины и Грузии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил проведение Россией выборов на территории оккупированных регионов Украины и Грузии. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-конференцию Столтенберга с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе в Тбилиси.

Детали

По его словам, организация выборов президента рф на оккупированных территориях является незаконной.

Организация россией выборов в оккупированных частях Грузии и Украины является абсолютно незаконной. А президентские выборы в россии явно не были ни свободными, ни честными - заявил Столтенберг.

Он также повторил призыв к рф отменить признание грузинских территорий как независимых государств. Также генсек НАТО заявил, о сложных вызовах в сфере безопасности, которые стоят перед Грузией.

В Грузии осудили проведение выборов рф в оккупированных грузинских регионах

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Кроме того, Столтенберг заявил, что Необходимо усилить поддержку Украины из-за сложной ситуации на фронте. В то же время он заявил, что союзники по НАТО обеспечивают 99 процентов военной помощи.

россия преследует имперские амбиции, и ситуация в Украине, на поле боя, сложная. Поэтому жизненно важно, чтобы мы усилили поддержку. Союзники по НАТО обеспечивают 99 процентов военной помощи, и наши партнеры также играют важную роль - заявил генсек НАТО.

Он также приветствовал тот факт, что Грузия принимает тысячи украинских беженцев и оказывает значительную гуманитарную и финансовую помощь".

Напомним

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что "выборы" на оккупированных территориях Украины являются юридически ничтожными и нарушают украинское и международное право, а украинцы на оккупированных территориях живут под угрозой насилия.