В Грузии осудили проведение выборов рф в оккупированных грузинских регионах

Министерство иностранных дел Грузии осудило проведение выборов президента рф в оккупированных регионах страны и незаконное открытие там избирательных участков. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление МИД.

Детали

В ведомстве отметили, что проведение любых выборов на оккупированных территориях является незаконным в условиях оккупации, которая признана, в том числе международными судами.

Министерство иностранных дел Грузии призывает российскую федерацию прекратить действия против суверенитета и территориальной целостности Грузии и выполнить свои международные обязательства, включая соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключенное при посредничестве Европейского Союза - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Грузии.

Кроме того, министерство иностранных дел Грузии обратилось к международному сообществу с просьбой дать надлежащую оценку и отреагировать на дальнейшие противоправные действия России в оккупированных регионах.

Дополнение

Ранее в МИД Франции заявили, что осуждают установление россией избирательных участков в сепаратистских регионах Абхазии и Южной Осетии, а также в Приднестровском регионе Республики Молдова без согласия грузинских и молдавских властей.

Напомним

Украина, еще 56 стран и Европейский Союз осудили незаконно организованное голосование на оккупированных россией территориях Украины в рамках выборов президента россии.