Столтенберг: НАТО не хочет новой холодной войны с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. НАТО не хочет новой холодной войны и призывает Россию соблюдать условия Договора о нераспространении ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Софии с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
"Мы не хотим новой холодной войны. Призываем Россию соблюдать условия Договора о нераспространении ядерных ракет средней и меньшей дальности", сказал Столтенберг.
Генсек НАТО предупредил, что нарушение Россией одного из ключевых договоров времен холодной войны является самым большим вызовом безопасности для Альянса.
Столтенберг находится с визитом в Болгарии в связи с предстоящими мероприятиями по случаю 70-летия создания НАТО. Болгария является членом Североатлантического альянса с 2004 года.
Напомним, в НАТО готовятся к размещению Россией в Европе большего количества ядерных ракет. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности.