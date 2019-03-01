Столтенберг: НАТО не хоче нової холодної війни з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. НАТО не хоче нової холодної війни і закликає Росію дотримуватися умов Договору про нерозповсюдження ракет середньої і меншої дальності. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг під час зустрічі в Софії з прем'єр-міністром Болгарії Бойком Борисовим, повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
"Ми не хочемо нової холодної війни. Закликаємо Росію дотримуватися умов Договору про нерозповсюдження ядерних ракет середньої і меншої дальності", сказав Столтенберг.
Генсек НАТО попередив, що порушення Росією одного з ключових договорів часів холодної війни є найбільшим викликом безпеки для Альянсу.
Столтенберг перебуває з візитом у Болгарії у зв'язку з майбутніми заходами з нагоди 70-річчя створення НАТО. Болгарія є членом Північноатлантичного альянсу з 2004 року.
Нагадаємо, у НАТО готуються до розміщення Росією в Європі більшої кількості ядерних ракет. Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенській конференції з безпеки.