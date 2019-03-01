Столтенберг: НАТО не хоче нової холодної війни з Росією

КИЇВ. 1 березня. УНН. НАТО не хоче нової холодної війни і закликає Росію дотримуватися умов Договору про нерозповсюдження ракет середньої і меншої дальності. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг під час зустрічі в Софії з прем'єр-міністром Болгарії Бойком Борисовим, повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.