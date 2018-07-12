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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 45337 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104343 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126147 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133558 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169888 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153625 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141305 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Столтенберг: страны НАТО осознают необходимость увеличения расходов на оборону

Столтенберг: страны НАТО осознают необходимость увеличения расходов на оборону

Киев  •  УНН

 • 8557 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Страны-участники НАТО осознают необходимость увеличения расходов на оборону. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телекомпании CNN, передает УНН.

Он подчеркнул, что члены НАТО привержены обязательству увеличения расходов на оборону до суммы в размере 2% ВВП каждой конкретной страны. “У нас есть обязательство тратить по 2% (ВВП на оборону)”, — сказал генсек.

“Важная вещь заключается в том, что сейчас нам надо инвестировать больше”, — подчеркнул Столтенберг. “И хорошая вещь заключается в том, что во многом благодаря ясному посланию от президента (США Дональда) Трампа во время прошедшей встречи, союзники, как я думаю, понимают необходимость этого”, — отметил он.

По словам Столтенберга, союзники по НАТО “четко привержены увеличению оборонных расходов”. При этом он не стал комментировать в интервью информацию о том, что Трамп потребовал от участников альянса довести их расходы до уровня 4% ВВП. Генсек также не стал прямо говорить, согласны ли члены НАТО выполнять такое требование.

Как сообщал УНН, Македония и НАТО подписали документ о начале переговоров по вступлению страны в Альянс.

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