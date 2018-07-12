Столтенберг: страны НАТО осознают необходимость увеличения расходов на оборону

Он подчеркнул, что члены НАТО привержены обязательству увеличения расходов на оборону до суммы в размере 2% ВВП каждой конкретной страны. “У нас есть обязательство тратить по 2% (ВВП на оборону)”, — сказал генсек.

“Важная вещь заключается в том, что сейчас нам надо инвестировать больше”, — подчеркнул Столтенберг. “И хорошая вещь заключается в том, что во многом благодаря ясному посланию от президента (США Дональда) Трампа во время прошедшей встречи, союзники, как я думаю, понимают необходимость этого”, — отметил он.

По словам Столтенберга, союзники по НАТО “четко привержены увеличению оборонных расходов”. При этом он не стал комментировать в интервью информацию о том, что Трамп потребовал от участников альянса довести их расходы до уровня 4% ВВП. Генсек также не стал прямо говорить, согласны ли члены НАТО выполнять такое требование.

Как сообщал УНН, Македония и НАТО подписали документ о начале переговоров по вступлению страны в Альянс.