Столтенберг: країни НАТО усвідомлюють необхідність збільшення витрат на оборону
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Країни-учасники НАТО усвідомлюють необхідність збільшення витрат на оборону. Про це заявив генсек Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг в інтерв’ю телекомпанії CNN, передає УНН.
Він підкреслив, що члени НАТО прихильні зобов’язанням збільшення витрат на оборону до суми в розмірі 2% ВВП кожної конкретної країни. “У нас є зобов’язання витрачати по 2% (ВВП на оборону)”, — сказав генсек.
“Важлива річ полягає в тому, що зараз нам треба інвестувати більше”, — підкреслив Столтенберг. “І хороша річ полягає в тому, що багато в чому завдяки ясному посланню від президента (США Дональда) Трампа під час минулої зустрічі, союзники, як я думаю, розуміють необхідність цього”, — зазначив він.
За словами Столтенберга, союзники по НАТО “чітко віддані збільшенню оборонних витрат”. При цьому він не став коментувати в інтерв’ю інформацію про те, що Трамп зажадав від учасників альянсу довести їх витрати до рівня 4% ВВП. Генсек також не став прямо говорити, чи згодні члени НАТО виконувати таку вимогу.
Як повідомляв УНН, Македонія і НАТО підписали документ про початок переговорів щодо вступу країни в Альянс.