Столицу окутал густой туман
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Над Киевом сейчас согласно спутниковых данных химических соединений СOsc в воздухе в размере 600-700 ppbv (частей на миллиард по объему), передает УНН.
Жители Киева жалуются на густой туман и неприятный запах в некоторых частях города, об этом горожане пишут на своих страницах в Facebook.
Также, полиция Киевщины предостерегает водителей: "18 января, на автодорогах области наблюдается ограничение видимости в связи с туманом, местами на дорогах - гололедица».
Напомним, по информации Укргидрометцентра, синоптическая ситуация в Киеве обусловлена малооблачной, безветренной погодой с высокой влажностью воздуха и туманами, видимость в которых ухудшается до 100-500 метров. В нижнем слое атмосферы отмечаются слои изотермии и инверсии.
Как сообщал УНН, 18 января в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Ночью и утром в Украине, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма - туман, видимость до 200-500 м.