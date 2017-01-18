Столицу окутал густой туман

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Киев • УНН

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КИЕВ. 18 января. УНН. Над Киевом сейчас согласно спутниковых данных химических соединений СOsc в воздухе в размере 600-700 ppbv (частей на миллиард по объему), передает УНН.

Жители Киева жалуются на густой туман и неприятный запах в некоторых частях города, об этом горожане пишут на своих страницах в Facebook.

Также, полиция Киевщины предостерегает водителей: "18 января, на автодорогах области наблюдается ограничение видимости в связи с туманом, местами на дорогах - гололедица».

Напомним, по информации Укргидрометцентра, синоптическая ситуация в Киеве обусловлена ​​малооблачной, безветренной погодой с высокой влажностью воздуха и туманами, видимость в которых ухудшается до 100-500 метров. В нижнем слое атмосферы отмечаются слои изотермии и инверсии.

Как сообщал УНН, 18 января в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Ночью и утром в Украине, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма - туман, видимость до 200-500 м.

 

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