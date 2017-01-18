Столицю оповив густий туман

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Над Києвом зараз згідно супутникових даних хімічних сполук СOsc в повітрі в розмірі 600-700 ppbv (частин на мільярд за об’ємом), передає УНН.

Жителі Києва скаржаться на густий туман та неприємний запах у деяких частинах міста, про це городяни пишуть на своїх сторінках у Facebook.

Також, поліція Київщини застерігає водіїв: “18 січня, на автошляхах області спостерігається обмеження видимості у зв’язку з туманом, місцями на дорогах — ожеледиця”.

Нагадаємо, за інформацією Укргідрометцентру, синоптична ситуація в м.Києві зумовлена малохмарною, безвітряною погодою з високою вологістю повітря та туманами, видимість в яких погіршується до 100-500 метрів. В нижньому шарі атмосфери відмічаються шари ізотермії та інверсії.

Як повідомляв УНН, 18 січня у Одеській, Миколаївській , Херсонській, Запорізькій областях та в Криму очікуються пориви вітру до 15-20 м/с. Вночі та вранці в Україні, крім Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької областей та Криму — туман, видимість до 200-500 м.

 

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