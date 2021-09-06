Столица снова опередила Киевскую область по количеству ДТП на выходных
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Киеве за минувшие выходные, 4-5 сентября, произошло 196 дорожно-транспортных происшествий. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе патрульной полиции Киева.
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"Патрульные Киева за выходные оформили 185 ДТП без травмированных и заявлено 11 ДТП с пострадавшими", - сообщили в патрульной полиции.
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В Киевской области за минувшие выходные, 4-5 сентября, произошло 94 дорожно-транспортных происшествия, пять человек получили травмы.
На прошлой неделе была такая же ситуация - столица опередила всю Киевскую область по количеству ДТП на выходных.
Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-июле в Украине произошло 102 977 ДТП, что на 18,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 12 994 ДТП - с травмированными (-5,18%), в которых погибло 1575 человек (-11,1%) и 16 017 человек получили травмы (-6,2%).