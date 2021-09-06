Столиця знову випередила Київщину за кількістю ДТП на вихідних
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Києві за минулі вихідні, 4-5 вересня, сталося 196 дорожньо-транспортних пригод. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.
Цитата:
“Патрульні Києва за вихідні оформили 185 ДТП без травмованих і заявлено 11 ДТП з потерпілими”, — повідомили в патрульній поліції.
Доповнення
У Київській області за минулі вихідні, 4-5 вересня, сталося 94 дорожньо-транспортних пригоди, п’ятеро людей отримали травми.
Минулого тижня була така ж ситуація - столиця випередила усю Київську область за кількістю ДТП на вихідних.
Раніше патрульна поліція оприлюднила статистику, згідно з якою у січні-липні в Україні сталося 102 977 ДТП, що на 18,5% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 12 994 ДТП — з травмованими (-5,18%), у яких загинуло 1575 людей (-11,1%) та 16 017 людей отримали травми (-6,2%).