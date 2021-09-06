Столиця знову випередила Київщину за кількістю ДТП на вихідних

Цитата:

“Патрульні Києва за вихідні оформили 185 ДТП без травмованих і заявлено 11 ДТП з потерпілими”, — повідомили в патрульній поліції.

Доповнення

У Київській області за минулі вихідні, 4-5 вересня, сталося 94 дорожньо-транспортних пригоди, п’ятеро людей отримали травми.

Минулого тижня була така ж ситуація - столиця випередила усю Київську область за кількістю ДТП на вихідних.

Раніше патрульна поліція оприлюднила статистику, згідно з якою у січні-липні в Україні сталося 102 977 ДТП, що на 18,5% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 12 994 ДТП — з травмованими (-5,18%), у яких загинуло 1575 людей (-11,1%) та 16 017 людей отримали травми (-6,2%).