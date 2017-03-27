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12:58 • 19 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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12:20 • 47055 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

08:46 • 81891 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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12 марта, 06:47 • 108223 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 121712 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 135841 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 141970 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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11 марта, 14:12 • 131745 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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11 марта, 13:46 • 121801 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 107026 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Столичный ночной троллейбус временно изменит маршрут

Столичный ночной троллейбус временно изменит маршрут

Киев • УНН

 • 13034 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Из-за ремонтных работ по бульвару Тараса Шевченко завтра, 28 марта, изменится движение ночного троллейбусного маршрута №93н. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Киевпастранса".

В связи с ремонтом контактной сети троллейбуса по бульвару Тараса Шевченка 28 марта 2017 с 00 час. 20 мин. до 06 ч. движение ночного троллейбусного маршрута № 93н будет организовано по трассе:

Ул. Чернобыльская - проспект Победы - Воздухофлотский путепровод - Воздухофлотский проспект - улица Огиенко - Железнодорожный вокзал Южный - улица Огиенко - Воздухофлотский проспект - Воздухофлотский путепровод - проспект Победы и в обратном направлении по действующей трассе.

Как сообщал УНН, Киевсовет продлил период переоформления карточки киевлянина.

Украинские Национальные Новости

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