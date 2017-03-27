Столичный ночной троллейбус временно изменит маршрут
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Из-за ремонтных работ по бульвару Тараса Шевченко завтра, 28 марта, изменится движение ночного троллейбусного маршрута №93н. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Киевпастранса".
В связи с ремонтом контактной сети троллейбуса по бульвару Тараса Шевченка 28 марта 2017 с 00 час. 20 мин. до 06 ч. движение ночного троллейбусного маршрута № 93н будет организовано по трассе:
Ул. Чернобыльская - проспект Победы - Воздухофлотский путепровод - Воздухофлотский проспект - улица Огиенко - Железнодорожный вокзал Южный - улица Огиенко - Воздухофлотский проспект - Воздухофлотский путепровод - проспект Победы и в обратном направлении по действующей трассе.
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