Столичный ночной троллейбус временно изменит маршрут

В связи с ремонтом контактной сети троллейбуса по бульвару Тараса Шевченка 28 марта 2017 с 00 час. 20 мин. до 06 ч. движение ночного троллейбусного маршрута № 93н будет организовано по трассе:

Ул. Чернобыльская - проспект Победы - Воздухофлотский путепровод - Воздухофлотский проспект - улица Огиенко - Железнодорожный вокзал Южный - улица Огиенко - Воздухофлотский проспект - Воздухофлотский путепровод - проспект Победы и в обратном направлении по действующей трассе.

Как сообщал УНН, Киевсовет продлил период переоформления карточки киевлянина.