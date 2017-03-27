Столичний нічний тролейбус тимчасово змінить маршрут

У зв’язку з ремонтом контактної мережі тролейбуса по бульвару Тараса Шевченка 28 березня 2017 року з 00 год. 20хв. до 06 год. рух нічного тролейбусного маршруту № 93н буде організовано по трасі:

Вул. Чорнобильська – проспект Перемоги – Повітрофлотський шляхопровід - Повітрофлотський проспект – вулиця Огієнка - Залізничний вокзал Південний - вулиця Огієнка - Повітрофлотський проспект - Повітрофлотський шляхопровід - проспект Перемоги і далі в зворотному напрямку за діючою трасою.

Як повідомляв УНН, Київрада продовжила період переоформлення картки киянина.