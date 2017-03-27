Столичний нічний тролейбус тимчасово змінить маршрут

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09:26 • 29751 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

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Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 169604 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 160897 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 164669 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 167035 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

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27 березня, 12:45 • 231436 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

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27 березня, 12:33 • 141163 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

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27 березня, 11:15 • 118157 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

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27 березня, 08:19 • 137546 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Через ремонтні роботи по бульвару Тараса Шевченка завтра, 28 березня, зміниться рух нічного тролейбусного маршруту №93н. Про це УНН повідомили у прес-службі "Київпастрансу".

У зв’язку з ремонтом контактної мережі тролейбуса по бульвару Тараса Шевченка 28 березня 2017 року з 00 год. 20хв. до 06 год. рух нічного тролейбусного маршруту № 93н буде організовано по трасі:

Вул. Чорнобильська – проспект Перемоги – Повітрофлотський шляхопровід - Повітрофлотський проспект – вулиця Огієнка - Залізничний вокзал Південний - вулиця Огієнка - Повітрофлотський проспект - Повітрофлотський шляхопровід - проспект Перемоги і далі в зворотному напрямку за діючою трасою.

Як повідомляв УНН, Київрада продовжила період переоформлення картки киянина.

Українські Національні Новини

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