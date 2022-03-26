Столичный метрополитен сегодня работает в режиме перевозок

Движение по:

Красной линии организовано от ст. "Шулявская" до ст. "Университет"

Синий линии от ст. "Героев Днепра" до ст. "Теремки"

Без остановки на станциях:

"Майдан Независимости"

"Площадь Льва Толстого".

Зеленой линии от ст. "Сырец" до ст. "Выдубичи.

Без остановки на станциях:

"Золотые ворота"

"Дворец спорта"

"Кловская"

Также работает участок "Славутич" - "Красный хутор".

Ориентировочный интервал движения 1 час.

"Обращаем внимание, что график работы может оперативно меняться при необходимости.

Важно! Метрополитен для перевозок пассажиров будет работать с 08:00 до 19:00. Подземные станции метро круглосуточно будут работать как укрытие", - напомнили в пресс-службе метро.