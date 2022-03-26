Столичный метрополитен сегодня работает в режиме перевозок
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Метрополитен работает в режиме перевозок, сообщает УНН со ссылкой на информацию Киевской подземки.
Движение по:
Красной линии организовано от ст. "Шулявская" до ст. "Университет"
Синий линии от ст. "Героев Днепра" до ст. "Теремки"
Без остановки на станциях:
"Майдан Независимости"
"Площадь Льва Толстого".
Зеленой линии от ст. "Сырец" до ст. "Выдубичи.
Без остановки на станциях:
"Золотые ворота"
"Дворец спорта"
"Кловская"
Также работает участок "Славутич" - "Красный хутор".
Ориентировочный интервал движения 1 час.
"Обращаем внимание, что график работы может оперативно меняться при необходимости.
Важно! Метрополитен для перевозок пассажиров будет работать с 08:00 до 19:00. Подземные станции метро круглосуточно будут работать как укрытие", - напомнили в пресс-службе метро.