Столичний метрополітен сьогодні працює в режимі перевезень
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Метрополітен працює у режимі перевезень, повідомляє УНН з посиланням на інформацію Київської підземки.
Рух по:
Червоній лінії організовано від ст. "Шулявська" до ст. "Університет"
Синій лінії від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки"
Без зупинки на станціях:
"Майдан Незалежності"
"Площа Льва Толстого".
Зеленій лінії від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі.
Без зупинки на станціях:
"Золоті ворота"
"Палац спорту"
"Кловська"
Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір".
Орієнтовний інтервал руху 1 година.
«Звертаємо увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.
Важливо! Метрополітен для перевезень пасажирів працюватиме з 08:00 до 19:00. Підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття», - нагадали у пресслужбі метро.