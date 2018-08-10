Столичный Майдан Независимости "заминировали" гранатами

"В дежурную часть полиции Киева позвонила женщина и сказала, что Майдан Независимости заминирован гранатами. На место происшествия немедленно выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативные группы. Правоохранители тщательно осматривают территорию на наличие опасных предметов и веществ", - рассказали в полиции.

Сведения зарегистрирован в журнале единого учета территориальных управлений полиции. По результатам проверки будет дана правовая квалификация событиям.

Ранее сообщалось, что в Киеве "заминировали" станцию метро "Шулявская", ее сейчас закрыто для проверки.