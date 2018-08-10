Столичный Майдан Независимости "заминировали" гранатами
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Киевская полиции проверяет информацию о том, что площадь Майдан Независимости заминирована гранатами. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.
"В дежурную часть полиции Киева позвонила женщина и сказала, что Майдан Независимости заминирован гранатами. На место происшествия немедленно выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативные группы. Правоохранители тщательно осматривают территорию на наличие опасных предметов и веществ", - рассказали в полиции.
Сведения зарегистрирован в журнале единого учета территориальных управлений полиции. По результатам проверки будет дана правовая квалификация событиям.
Ранее сообщалось, что в Киеве "заминировали" станцию метро "Шулявская", ее сейчас закрыто для проверки.